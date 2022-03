Esporte Foco, bola parada e criatividade: ex-jogadores analisam decisão entre Vila Nova x Atlético Rivais se enfrentam nesta terça-feira (22), pelo jogo da volta das semifinais do Goianão 2022

Ex-jogadores de Vila Nova e Atlético-GO acreditam que alguns detalhes, como atenção e bola parada, vão fazer a diferença no jogo da volta entre as equipes pela semifinal do Campeonato Goiano. Léo Valença, ex-colorado, e Lindomar, ex-jogador do Dragão, entendem que o duelo será equilibrado, mas que os times precisam jogar para frente para se aproximarem da decisão do...