Esporte Fora, Aparecidense empata com o Confiança pela Série C Cardoso marcou pelo time goiano, após Matheuzinho abrir o placar para os donos da casa

A Aparecidense empatou por 1 a 1 com o Confiança, neste sábado (28), pela 8ª rodada da Série C. O time goiano saiu atrás no placar, após gol do meia Matheuzinho, mas buscou o empate com o atacante Cardoso. Os dois gols foram marcados no 2º tempo da partida disputada no Estádio Batistão, em Aracaju-SE. 🛡️FIM DE JOGO EM ARACAJU Confiança 1 🆚 1 Aparecidens...