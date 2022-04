Esporte Fora, Aparecidense perde para o Manaus Time goiano permanece com 3 pontos, após três rodadas na Série C do Brasileiro

A Aparecidense foi superada pelo Manaus, por 1 a 0, no complemento da 3ª rodada da Série C. O único gol da partida foi anotado pelo meia Felipe Baiano, aos 33 minutos do 1º tempo do duelo disputado na Arena da Amazônia, neste domingo (24). O resultado mantém o time goiano com três pontos, mas a Aparecidense perde três posições e aparece em 13º, podendo perder mai...