Esporte Fora, Aparecidense vence o Ypiranga/RS na estreia da Série C Camaleão disputa a competição pela primeira vez na história e inicia campanha com três pontos como visitante

A Aparecidense venceu o Ypiranga/RS por 2 a 0 na estreia da Série C, em sua primeira participação na 3ª Divisão do Nacional. Os gols da partida foram marcados pelo meia Robert e o atacante Alex Henrique, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado (9). O resultado deixa o Camaleão com três pontos, no seu primeiro jogo pela Série C. A 1ª rodada d...