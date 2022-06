O Atlético-GO pretendia somar pelo menos um ponto fora de casa, em Fortaleza, na noite deste domingo (26), e conseguiu o objetivo na Arena Castelão ao empatar de 1 a 1 com o Ceará em jogo em que o camisa 10 Jorginho marcou três gols, mas só pôde comemorar um, o segundo deles, pois nos outros dois houve impedimento na construção da jogada.

Jorginho, que atuou ano passado no Vozão, fez valer a chamada "lei do ex" ao balançar as redes do ex-clube aos 25 minutos da etapa inicial. O gol do Ceará foi de Erick no início do segundo tempo. Os dois clubes permanecem iguais na tabela e a torcida cearense lamentou - ambos somam 17 pontos, juntos com o Goiás, que venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0 e também igualou a pontuação.

O Dragão se prepara agora para outra partida fora de casa, mas pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em que iniciará a disputa de vaga nesta quinta-feira (30), diante do Olimpia, em Assunção (Paraguai). O Ceará lamentou o resultado em casa, pois chega a cinco jogos sem vitória.

As duas equipes estão próximas à parte intermediária da tabela e precisavam vencer. Por isso, buscaram o gol em um jogo confuso e alguns choques que levaram ao chão os jogadores. Porém, não houve nada mais sério. Ganhar em casa era algo tratado como obrigação, pois os últimos resultados não foram bons. O Vozão entrou em campo sob cobranças da torcida, ainda sem digerir a derrota de 2 a 0 no clássico com o Fortaleza.

O técnico Jorginho fez opção por deixar o atacante Wellington Rato no banco de reservas, com receio de vê-lo se contundir e desfalcar o Dragão nos próximos jogos.. O Atlético-GO teve dois ex-jogadores do Ceará ano passado: o atacante Airton e o meia Jorginho. Eles foram decisivos na etapa inicial, em lance anulado pela arbitragem e na jogada do primeiro gol, marcado de cabeça por Jorginho após cruzamento de Airton.

Sem o rápido atacante Mendoza, contundido, o Ceará quis pressionar o Dragão no começo da partida. Lima teve a melhor chance do Vozão, mas parou na defesa segura de Ronaldo.

O Dragão foi tomando conta do jogo e fez o gol. Cruzamento de Airton e toque de Jorginho, mas houve o impedimento. Em jogada parecida, Airton ganhou na velocidade, cruzou certeiro e Jorginho cabeceou - Atlético-GO 1 a 0, aos 25 minutos.

O Dragão ainda teve um lance revisado pela arbitragem. Hayner foi derrubado na área, o árbitro marcou o pênalti, mas o VAR visualizou o impedimento do lateral atleticano antes de sofrer a falta.

Marquinhos Santos fez mudanças no Ceará no intervalo para torná-lo mais ofensivo. Entraram os atacantes Zé Roberto (ex-Atlético-GO) e Erick. Na primeira vez em que tocou na bola, Erick aproveitou rebote da zaga atleticana, chutou e viu a bola tocar em dois atleticanos antes de entrar - 1 a 1 aos 2 minutos e gol confirmado pela arbitragem para Erick. O Ceará não marcava gol há três partidas e finalmente desencantou.

O Vozão poderia virar no erro de Ronaldo. Lima aproveitou e concluiu, mas o goleiro se redimiu e fez grande defesa. Como o jogo foi marcado por gols anulados, Jorginho voltou a balançar as redes do ex-clube aos 25 minutos, mas a arbitragem pegou impedimento de Wellington Rato na jogada.

FICHA TÉCNICA

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral (Erick); Vina, Matheus Peixoto (Zé Roberto), Lima (Cléber). Técnico: Marquinhos Santos

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson; Edson Fernando (Lucas Lima), Marlon Freitas, Jorginho (Shaylon); Luiz Fernando (Léo Pereira), Diego Churin (Rickson) e Airton (Wellington Rato. Técnico: Jorginho

Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE). Árbitro: Douglas Marques das Flores/SP. Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli/SP. Árbitro de Vídeo: Wagner Reway/PB. AVAR: Cleriston Clay Barretos Rios/SE. Gols: Jorginho aos 25 minutos do 1º tempo; Erick aos 2 minutos do 2º tempo. Público: 21.337 pagantes. Renda: R $134.651,00.