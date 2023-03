O Atlético-GO começou com derrota a participação no Campeonato Brasileiro Sub-20 na tarde desta quarta-feira (1º), em Nova Lima-MG. Jogando no Estádio Castor Cifuentes, o Dragão foi batido pelo Cruzeiro por 3 a 2.

Ítalo Isaac (pênalti, aos 10 minutos do primeiro tempo), Fernando (aos 40 minutos da etapa inicial) e o estreante Lázaro (aos 30 minutos do segundo tempo) fizeram os gols da vitória da equipe mineira. O atacante Keven (aos 15 minutos do primeiro tempo), e o camisa 10 Marcos Daniel (em cobrança de pênalti, aos 10 minutos do etapa final) fizeram os gols do Dragão, que conseguiu equilibrar a partida e teve o placar empatado por 2 a 2, mas acabou sofrendo o terceiro gol nos minutos finais.

Comandada pelo técnico Augusto Fassina, a equipe rubro-negra começou a partida fora de casa com Márcio Defendi; Caleb, Douglas, Renan Cosenza, Guilherme; Thiago Medeiros, Gustavo, Marcos Daniel; Matheus Santos, Keven, Jesus. O goleiro Márcio Defendi fez estreia na equipe sub-20, após empréstimo ao Inter-RS. Os demais jogadores fizeram parte do elenco que foi campeão da Copa Goiás Sub-20 (2022).

O próximo jogo do time rubro-negro será em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, na semana seguinte (dia 9, quinta-feira), às 15 horas. O Palmeiras, atual campeão do Brasileiro, da Copa do Brasil e bicampeão da Copa SP de Juniores, é o adversário. O Campeonato Brasileiro tem 20 participantes, divididos em dois grupos de dez clubes cada. Na rodada final, o Dragão enfrenta o Goiás, no clássico goiano.