Fora de casa, o Crac conquistou importante vitória diante do Goianésia, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Goiano. A equipe catalana se impôs no primeiro tempo, marcou três gols e, mesmo levando sufoco na etapa final, venceu o time do Vale do São Patrício por 3 a 1 na partida disputada no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia.

O trio de ataque do Crac funcionou e foi decisivo. Os atacantes Uelber, Janderson e Kairon marcaram os gols do triunfo do Leão do Sul. Gabriel Corrêa descontou.

Por pouco, o Crac não alcançou a goleada, que seria suficiente para devolver as que o time sofreu nas temporadas 2011 e 2014, pelo Estadual – em casa, o Goianésia goleou o Leão do Sul por 3 a 0 duas vezes.

Motivado pelo resultado, o Crac recebe o Iporá neste domingo (15), em Catalão, enquanto o Goianésia buscará a reabilitação fora, em Aparecida de Goiânia, também neste domingo (15), contra a Aparecidense.

O jogo

No primeiro tempo, disputado sob chuva em boa parte dele, o Crac teve predomínio das ações ofensivas e defensivas. No Goianésia, o técnico Silvio Criciúma teve de fazer a primeira mudança antes dos 15 minutos, pois o goleiro Bruno Fuso, um dos mais experientes do time, sentiu uma contusão durante um choque em jogada pelo alto. Bruno Fuso foi substituído por Wallace.

Em dois minutos e duas jogadas, o Crac começou a construir a vitória fora de casa. No primeiro lance, numa cobrança de escanteio, Uelber se antecipou à saída de Wallace e cabeceou. Crac 1 a 0, aos 24 minutos. No ataque seguinte, o Crac fez o segundo gol, o mais bonito da partida. O atacante Janderson tirou um adversário com drible seco e, de fora da área, chutou alto e forte, no ângulo de Wallace – Crac 2 a 0, aos 26 minutos. Tranquilo com a vantagem no placar, foi do time catalano o terceiro gol. Jeremias chutou de fora da área e Wallace rebateu no pé de Kairon, livre na área – Crac 3 a 0, aos 36 minutos.

O desempenho ofensivo do Crac, mostrado no primeiro tempo, não se repetiu na etapa final. O time recuou, o goleiro Cleriston teve de fazer defesas difíceis, as substituições do técnico Paulo Massaro deixaram a equipe com postura defensiva e sem poder de contra-ataque. Com isso, o Goianésia descontou e evitou a goleada em casa. No cruzamento, Gabriel Corrêa subiu sozinho e cabeceou no canto, aos 18 minutos. Ainda assim, o Crac assegurou a vitória de 3 a 1.