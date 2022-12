O coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, conversou neste sábado (3) com Alex Telles e Gabriel Jesus e com os diretores esportivos de Sevilla e Arsenal para definir o futuro próximo dos atletas, que, lesionados no joelho, não jogarão mais na Copa do Qatar.

Os dois jogadores se machucaram na terceira partida do Brasil no Mundial, na sexta-feira (2) - derrota por 1 a 0 para Camarões em Lusail.

O lateral esquerdo está emprestado pelo Manchester United ao time espanhol, e o atacante tem contrato com a equipe inglesa, que lidera o campeonato nacional (Premier League).

Jesus viajará a Londres nos próximos dias. Telles ficará em Doha, a capital qatariana, até segunda-feira (5) para assistir ao jogo das oitavas de final do Brasil contra a Coreia do Sul e embarcará para Sevilha no dia seguinte.

Leia também

- Copa do Mundo: Neymar treina no campo e avança na recuperação de lesão

- Jogadores do Brasil falam em alerta para as oitavas