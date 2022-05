A Aparecidense foi derrotada pelo Figueirense, por 2 a 1, na manhã deste domingo (15), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time de Aparecida de Goiânia fica como os mesmos cinco pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação.

Fora de casa, o Camaleão buscava voltar a vencer na competição nacional após duas derrotas e dois empates. A única vitória foi conquistada na estreia deste Brasileiro.

A equipe catarinense abriu o placar no primeiro tempo com um gol marcado por Oberdan, aos 33 minutos. Em desvantagem no placar, a Aparecidense só conseguiu empatar a partida no segundo tempo, quando Joãozinho marcou aos seis minutos de jogo.

Com as duas equipes precisando vencer para melhorar na tabela de classificação, o jogo ficou franco em Florianópolis. No entanto, o time da casa foi mais eficiente e conseguiu chegar ao gol da vitória com Gustavo Henrique aos 42 minutos da etapa final.