Fora de casa, a Aparecidense foi derrotada pelo Volta Redonda, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (29) e segue sem vencer na 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time de Aparecida de Goiânia foi punido por uma falha da defesa e sofreu a primeira derrota nesta etapa decisiva da competição nacional. O Camaleão ocupa a 4ª colocação do Grupo B, com apenas um ponto ganho. O Volta Redonda agora soma três pontos e ocupa a 3ª colocação da chave, que tem o Botafogo-SP na vice-liderança, também com três pontos e o Mirassol como líder, com quatro pontos.

A Aparecidense sofreu um golpe forte logo no início da partida. O zagueiro Vanderley tentou sair jogando pelo meio e deu a bola de presente para Caio Vitor. O meia acertou passe para Lelê, que chutou forte para vencer o goleiro Gabriel.

Em desvantagem no placar, o Camaleão tentou equilibrar as ações, mas tinha pouca eficiência. Em casa, o Volta Redonda ainda criou outras oportunidades no 1º tempo, sendo que Lelê saiu, novamente, cara a cara com Gabriel, mas dessa vez parou no goleiro da Aparecidense.

No 2º tempo, a Aparecidense tomou as rédeas da partida e exerceu pressão sobre os donos da casa. Apesar de rondar perigosamente a área do Volta Redonda, o Camaleão não conseguiua as finalizações para empatar o placar. A pressão diminuiu nos minutos finais e o time carioca segurou a vitória.

A Aparecidense fecha o 1º turno desta 2ª fase no próximo domingo (4), às 15 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, diante do Botafogo (SP).