Esporte Fora de casa, Atlético-GO empata sem gol com o América-MG Dragão tem um dos piores sistemas ofensivos do Brasileirão, com 24 gols em 32 rodadas, ao lado do São Paulo e só superando o Sport

Em partida equilibrada, de poucas chances criadas e erros na definição das jogadas, o Atlético-GO voltou a empatar sem gols pela segunda vez seguida após o retorno do técnico Marcelo Cabo. O Dragão não saiu do 0 a 0 diante do América-MG, em jogo disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (17). O rubro-negro repetiu o placar constr...