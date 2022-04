Numa das piores atuações nesta temporada, o Atlético-GO perdeu a partida e a invencibilidade de 13 jogos (quatro empates e nove vitórias) sob o comando do técnico Umberto Louzer, na noite deste domingo (17), em Bragança Paulista-SP. Em campo, nada funcionou no Estádio Nabi Abi Chedid e o Dragão foi facilmente envolvido e goleado pelo Red Bull Bragantino-SP, por 4 a 0, na 2ª rodada do Brasileirão.

Um detalhe chamou a atenção no tropeço do clube goiano no interior paulista, além do placar elástico - o time iniciou o jogo com a formação considerada titular e usada no Goianão, Série A, Copa do Brasil e na Sul-Americana, enquanto o Massa Bruta usou um time misto, pois se vê envolvido na fase de grupos da Copa Libertadores e na Copa do Brasil, também. Ytalo, Natan, Sorriso (primeiro tempo) e Léo Ortiz (segundo tempo) fizeram os gols da goleada do RB Bragantino-SP. Um verdadeiro chocolate, no domingo de Páscoa.

Entre os goleadores, dois gols foram dos zagueiros Natan e Léo Ortiz. O Dragão havia levado dois gols em jogadas de escanteio: Nicolas (do Goiás, na final do Estadual) e Bruno Henrique (do Flamengo, na estreia na Série A). O último revés atleticano havia ocorrido há quase dois meses, no dia 19 de fevereiro, no clássico em que foi batido pelo Vila Nova (2 a 0), no dia 19 de fevereiro. Desde então, após a chegada de Umberto Louzer, o Dragão não tinha sentido no couro a dor de uma derrota, ainda mais como a deste domingo (17).

Sem esboçar reação na maior parte dos dois tempos de jogo, terá de buscar forças internas, se reinventar e se reorganizar, técnica e taticamente, para jogar pela reabilitação pela 3ª fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (21), diante do Cuiabá-MT, em Goiânia - o time mato-grossense também foi derrotado na 2ª rodada, em casa, para o Fluminense (1 a 0).

O desempenho do Dragão, no interior paulista, esteve distante do time que fez frente aos adversários, dentro e fora de casa, nas últimas apresentações. Nada funcionou em Bragança Paulista-SP. O Atlético-GO, a partir do instante em que saiu o primeiro gol, ainda no início do primeiro tempo, se desconcentrou e facilitou a vida do adversário. A equipe atleticana errou algumas vezes nas saídas de bola, não foi eficiente nos cruzamentos, sofreu dois gols em lances de escanteio, perdeu jogadas em velocidade, não teve criatividade para tentar reverter a vantagem construída pelo time da casa.

Numa das poucas em que deu sinal de vida, Marlon Freitas chutou forte e Cleiton fez defesa arrojada no primeiro minuto. O desastre estava por vir e começou num erro de saída de bola. Gabriel Baralhas foi desarmado, Ytalo dominou e chutou no ângulo - 1 a 0, aos 18 minutos. Não deu nem tempo para tentar a reação, pois o Massa Bruta ampliou no escanteio. Natan ganhou pelo alto e cabeceou - 2 a 0, aos 25 minutos. Para alegrar a torcida na noite fria de domingo, Sorriso dominou na área, após falha de Dudu e na jogada em que Bruno Tubarão ganhou na velocidade de Jefferson desde a linha intermediária.

No segundo tempo, as falhas não cessaram. Apenas o RB Bragantino tirou o pé do acelerador, administrou a vantagem e ainda ampliou o placar. De novo, no escanteio. Dessa vez, o capitão Léo Ortiz ganhou pelo alto e cabeceou fora do alcance de Luan Polli - 4 a 0, aos 13 minutos. Isso após o goleiro atleticano realizar grande defesa no lance anterior. O que foi possível fazer. Nada. Umberto Louzer tirou alguns titulares, enquanto o Massa Bruta festejou o domingo de Páscoa com um chocolate para cima do Atlético-GO.



FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP).

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior/PR.

Assistentes: Bruno Boschilia/PR (Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos/PR.

Arbitro de vídeo. Rodrigo Nunes de Sá/PR (VAR-Fifa).

AVAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza/PR.

Gols: Ytalo aos 18 minutos, Natan aos 25', Sorriso aos 30' do 1º tempo; Léo Ortiz aos 13 minutos do 2º tempo.



RB Bragantino-SP: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido: Lucas Evangelista (Miguel), Jadsom Silva (Eric Ramires), Praxedes; Bruno Tubarão (Carlos Eduardo), Ytalo (Alerrandro) e Sorriso (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri

Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson (Hayner); Gabriel Baralhas, Marlon Freitas (Edson Fernando), Jorginho (Diego Churin); Shaylon (Luiz Fernando), Wellington Rato (Rickson), Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.