O Atlético-GO venceu o Iporá por 1 a 0, neste sábado (25), e abriu vantagem no confronto por uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano. No estádio Ferreirão, o atacante Daniel saiu do banco para marcar o único gol da partida válida pelas quartas de final do Goianão 2023.

Com o resultado, o Atlético-GO joga pelo empate para avançar à semifinal. O Iporá precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou vantagem de pelo menos dois gols para virar a eliminatória no tempo regulamentar.

Atlético-GO e Iporá voltam a se enfrentar no próximo final de semana. No dia 5 de março, Dragão e Lobo Guará fazem o jogo de volta das quartas de final no estádio Antônio Accioly a partir das 10 horas. Antes, no dia 1º, o time atleticano estreia na Copa do Brasil contra seu xará, o Atlético-BA, fora de casa, a partir das 19 horas. A equipe goiana joga com a vantagem do empate para avançar à 2ª fase do torneio nacional.



PERDERAM CHANCES

Atlético-GO e Iporá perderam algumas oportunidades claras para marcar na primeira etapa e foram zerados para os vestiários. Os times não acertaram um chute no gol no primeiro tempo. Nas ações ofensivas, desde o começo do duelo, o Dragão teve mais posse de bola e criou as principais oportunidades para marcar.

A pontaria dos jogadores atleticanos, no entanto, não estava calibrada no primeiro tempo e o Atlético-GO perdeu chances com Gustavo Coutinho, Moraes e Luiz Fernando.

Dono da casa, o Iporá aproveitou as brechas que a defesa do Atlético-GO ofereceu. O Lobo Guará conseguiu criar chances por meio de troca de passes, mas assim como o Dragão pecou no momento das finalizações. A melhor oportunidade surgiu com o artilheiro da equipe, Iago Martins, que bateu para fora após tentativa aos 29 minutos.

SEM CHUTE A GOL

Atlético-GO e Iporá voltaram do intervalo com as mesmas posturas. O Dragão teve mais posse de bola e permaneceu por mais tempo no campo de ataque. O Lobo Guará jogava no contra-ataque e priorizava jogadas pelo lado esquerdo ofensivo. Ambos, porém, seguiram com problemas no fundamento da finalização e não levaram perigo aos goleiros.

ACERTOU E FEZ

Com mais volume ofensivo, o Atlético-GO enfim transformou sua superioridade na partida em gol. Após sequência de cruzamentos afastados pela defesa do Iporá, o atacante Daniel aproveitou uma dessas sobras e bateu no canto direito do goleiro Luiz Henrique para abrir o placar no estádio Ferreirão. Esse foi o quarto gol do camisa 20 no Goianão 2023 e o único do confronto válido pelas quartas de final.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - Quartas de final (Ida)

Jogo: Iporá 0x1 Atlético-GO

Local: estádio Ferreirão

Data: 25/2/2023

Horário: 15h30

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Leone Carvalho e Tiago Gomes

IPORÁ: Luiz Henrique; Gustavo Henrique (Bosco), Rodrigo Milanez, Luis Felipe e Samuel; Pedro Bambu (Bruno Bahia) Pierini e Wellington (Marquinhos); Andrei, Henrique (Danillo Bala) e Iago Martins. Técnico: Edson Silva.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares (Luan Sales), Gazal, Ramon e Moraes; Matheus Sales (Bruno Tubarão), Rhaldney e Shaylon (Mikael); Airton (Kelvin), Gustavo Coutinho (Daniel) e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

Gol: Daniel, aos 19 minutos do 2º tempo (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Moraes, Shaylon, Kelvin (Atlético-GO), Samuel, Danillo Bala (Iporá)



Público pagante: 965

Público total: 1.120

Renda: R$ 40.450,00