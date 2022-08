Fora de casa, o Goiás acabou goleado por 3 a 0, pelo líder Palmeiras, na tarde deste domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo. O time esmeraldino sofreu dois gols no 1º tempo da partida e não conseguiu reverter a situação na segunda etapa. A equipe mandante ainda teve tempo para ampliar e melhorar os números na tabela de classificação.

Com o resultado, o time esmeraldino continua com 25 pontos na tabela de classificação e está a cinco pontos da zona do rebaixamento. Do outro lado, o Palmeiras segue na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, e abriu para seis pontos a vantagem em relação ao vice-líder Corinthians.

O Goiás volta a campo no próximo sábado (13) para enfrentar o Avaí, às 16h30, em casa, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Para esta partida, o técnico Jair Ventura poderá contar novamente com o lateral direito Maguinho, que cumpriu suspensão automática. Os atacantes Vinícius e Apodi devem voltar a ficar à disposição do treinador para o confronto direto em casa. O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira (10) contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O JOGO

O técnico Jair Ventura optou mesmo pelo esquema com três zagueiros e conseguiu equilibrar a partida nos minutos iniciais contra o Palmeiras, que esteve em campo com um time misto, mas com jogadores importantes como Weverton, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Dudu e Raphael Veiga.

O jogo esquentou aos 11 minutos, quando Vanderlan fez boa jogada pela esquerda e encontrou Wesley livre. O atacante errou a finalização e carimbou o rosto de Raphael Veiga. O bola acabou tomando a direção do gol e exigiu uma defesa muito difícil do goleiro Tadeu.

Como resposta imediata, Caetano cabeceou bola com perigo em direção ao ângulo do gol defendido por Weverton. O goleiro palmeirense se esticou todo para dar um tapinha na bola e fazer com que ela resvalasse no travessão para sair pela linha de fundo.

O gol do Palmeiras não demorou muito para sair. Aos 18 minutos, Dudu fez jogada individual na ponta esquerda e rolou a bola para Mayke, que apareceu chutando de primeira sem chances para Tadeu.

Quando o jogo se encaminhava para o intervalo, um cruzamento do lado direito gerou análise do VAR. A bola tocou no braço do zagueiro Caetano e o árbitro da partida entendeu como penalidade máxima. Após muita reclamação dos esmeraldinos goianos, Raphael Veiga foi para a cobrança e converteu ao chutar no meio do gol, aos 49 minutos da primeira etapa.

Com desvantagem no placar, o técnico Jair Ventura sacou o volante Matheus Sales para colocar o atacante Renato Júnior. Do outro lado, Abel Ferreira colocou jogadores como Rony, Gustavo Scarpa e o volante Danilo para o 2º tempo.

Em boa condição dentro da partida, o Palmeiras reduziu a intensidade de jogo e viu o Goiás criar algumas boas oportunidades. Aos 25, o atacante Renato Júnior teve uma boa chance para diminuir o prejuízo e mandou a bola rente à trave direita do gol defendido por Weverton. Na resposta, Wesley perdeu boa oportunidade no contra-ataque.

Quando a partida se encaminhava para o final, o Palmeiras ainda conseguiu transformar a vitória em goleada. Aos 37 minutos, o colombiano Atuesta chutou da entrada da área e acertou o ângulo. Tadeu saltou, mas não alcançou a bola a tempo de impedir mais um gol paulista.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael (Danilo), Gabriel Menino (Atuesta) e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Dudu (Rony), Rafael Navarro (López) e Wesley. Técnico: Abel Ferreira

GOIÁS: Tadeu; Lucas Halter, Reynaldo e Caetano (Hugo); Diego, Matheus Sales (Renato Júnior), Caio Vinícius, Luan Dias (Fellipe Bastos) e Danilo Barcelos (Nicolas); Pedro Raul e Dadá Belmonte (Pedro Junqueira). Técnico: Jair Ventura

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data: 7/8/2022 (domingo)

Horário: 16 horas

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Mayke aos 18’ e Raphael Veiga aos 49’ do 1º tempo e Atuesta aos 37’ do 2º tempo (Palmeiras)

Público: 38.801 pagantes.

Renda: R$ 2.105.530,28.