Com um gol marcado no apagar das luzes, o Goiânia derrotou o Jaraguá, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (12), no Estádio Amintas Freitas, em Jaraguá. Com a vitória, o Galo termina o 1º turno da competição intermediária na faixa de acesso à elite do futebol goiano.

As duas equipes mostraram muita disposição durante pouco mais de 90 minutos, mas a volúpia não combinava com a falta de criatividade de Jaraguá e Goiânia ao longo do jogo. A chance mais perigosa da partida saiu dos pés do volante Caetano, do Galo, que acertou a trave. No 2º tempo, o atacante Walter entrou em ação pouco após a marca de 30 minutos e teve uma chance de abrir o placar, mas a desperdiçou.

Quando a partida se encaminhava para o fim, Jordan acertou um belo chute de fora da área e acertou o ângulo superior esquerdo do gol defendido por Paulo Vitor, que saltou e não alcançou a bola para impedir o gol da vitória do Goiânia.

O 1º turno da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano terminou com o Inhumas como líder isolado, com 16 pontos, enquanto o Goiânia fecha a faixa de acesso com 13 pontos. A Anapolina aparece na 3ª posição na tabela com 12 pontos somados. O Jaraguá tem oito pontos e aparece apenas na 6ª colocação. Na zona de rebaixamento estão o Itumbiara (5 pontos) e o Cerrado (3 pontos).

No próximo fim de semana será aberta a 8ª rodada da competição, que corresponde ao início do 2º turno. O Goiânia volta a enfrentar o Jaraguá no sábado (16), às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia. No domingo (18), o líder Inhumas recebe o lanterna Cerrado, no Zico Brandão, em Inhumas, às 15h30. A Aseev encara a Anapolina, às 16 horas, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó. A rodada estará completa na quarta-feira (21) com a partida entre Aparecida e Itumbiara, às 19h30, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.