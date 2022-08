Com dois gols no 2º tempo, o Goiânia derrotou o Itumbiara, por 2 a 0, na tarde deste domingo (28), no Estádio Gilmar Alves, em Bom Jesus de Goiás.

Com o resultado, o Galo conquistou a segunda vitória na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano e assumiu a terceira colocação na tabela de classificação com sete pontos. O Itumbiara segue na penúltima colocação com apenas dois pontos ganhos.

Os gols da vitória foram marcados por Maycon, aos 15 minutos e Potiguar, em chute forte de fora da área, aos 20 minutos.

O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 19h30, no Estádio Olímpico para enfrentar a Anapolina.