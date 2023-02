O Crac goleou o Goiânia na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, ao vencer por 3 a 0 pela 9ª rodada do Campeonato Goiano. O Leão do Sul chega aos 14 pontos, em 5º lugar.

O Goiânia continua com 11 pontos e pode ser ultrapassado pelo Ioprá, mas vai terminar a rodada na zona de classificação - por enquanto, é 7º.

É a quarta goleada sofrida pelo Goiânia no Estadual, a quarta fora de casa. Antes de perder para o Crac por 3 a 0, foi derrotado por goleada por Vila Nova (3x0), Morrinhos (4x0) e Anápolis (4x0).

A derrota é a primeira sob o comando de Alex Godoi, que assumiu a equipe há poucos dias, venceu o clássico contra o Atlético-GO por 4 a 2, mas acabou perdendo agora para o Crac.

A goleada do Crac foi toda construída no primeiro tempo e começou logo aos 2 minutos. Após cruzamento na área em cobrança de falta, Luís Fernando completou com chute, abrindo o placar.

Aos 43 minutos, houve a jogada pelo lado direito, após a defesa do Goiânia não tirar a bola, e saiu o cruzamento. Janderson completou para o gol.

Nos acréscimos da primeira etapa, saiu o terceiro. Depois de cobrança de falta de longe no lado esquerdo, a bola bateu em Marcelo Xavier, atrapalhou o goleiro e entrou.

Nas duas últimas rodadas, o Crac pega Grêmio Anápolis (fora) e Inhumas (em casa). O Goiânia enfrenta Goiás (fora) e Iporá (em casa).

Leia também:

+ Goiás vence o Goianésia e se classifica às quartas do Goianão

+ Tabela completa do Goianão 2023