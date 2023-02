O Vila Nova reencontrou o caminho das vitórias ao derrotar o Goianésia, por 2 a 0, na tarde deste sábado (4), no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. Foi a primeira vitória colorada como visitante após oito rodadas deste Campeonato Goiano.

Com o resultado positivo, o Vila Nova volta a vencer após duas rodadas e chega aos 13 pontos saltando para a 3ª colocação na tabela de classificação. Na pior das hipóteses, o Tigre perde duas posições no complemento da rodada neste domingo (5). O Goianésia, por sua vez, cai uma posição na tabela e fica na 8ª colocação, com ameaça de deixar o grupo de classificação para a próxima fase.

Pressionado pela necessidade de somar pontos, o Vila Nova encarou o Goianésia em confronto direto e viu o jogo ficar nas suas mãos logo no início. Aos sete minutos, o zagueiro Doma pegou a sobra de bola dentro da grande área e bateu firme para abrir o placar.

Com a vantagem, o Vila Nova conseguia controlar o ímpeto adversário, mas não tinha chances claras para ampliar o placar. No 2º tempo, o Goianésia cresceu a produção ofensiva e chegou a acertar o travessão em chute de longa distância de Adailson.

Quando a situação começava a ficar complicada para o Vila Nova com a pressão do Azulão do Vale pelo empate, o Tigre voltou a balançar as redes. Após cruzamento na área, o atacante Neto Pessoa subiu mais que a defesa para cabecear e dar tranquilidade para a equipe colorada confirmar a vitória.

O Vila Nova volta a campo na próxima terça-feira (7), às 19h30, para enfrentar o Inhumas no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Goianésia, por sua vez, visita o Goiás na quarta-feira (8), às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 8ª rodada



Local: Estádio Valdeir José de Oliveira (Goianésia/GO)

Data: 4/2/2023

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Danilo Bonifácio

GOIANÉSIA: Wallace; Júlio Ferrari (Doda), Rodrigo Paganelli, Marcão e Raphael Soares; Mateus da Silva (Vidaletti), Edmundo (Everton) e Gabriel Correia; Wellington (Elicley), Raí (Matheus Nego) e Adailson. Técnico: Sílvio Criciúma.

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho (Diego Renan), Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Lourenço (Wendson); Vinícius Leite (Neto Pessoa), Hyuri (Marlone) e Guilherme Parede (João Lucas). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Doma aos 7’ do 1º tempo e Neto Pessoa aos 43’ do 2º tempo (Vila Nova)

Público: 2.790 pagantes

Renda: R$ 74.491,98