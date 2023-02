Artilheiro do Goiás na temporada com quatro gols, o atacante Nicolas, de 33 anos, é o único jogador de linha que disputou todas as partidas esmeraldinas em 2023. O goleador disse que prefere estar sempre em campo e disse que mira a artilharia do Campeonato Goiano como uma meta secundária.

Presente nos sete jogos do Goiás em 2023, o atacante Nicolas só não disputou mais minutos neste Goianão, dentro do plantel esmeraldino, do que o goleiro Tadeu – o goleiro jogou todos os minutos do clube na competição até agora. Se depender dele, o artilheiro da equipe vai seguir fora do sistema de rodízio implementado pelo técnico Guto Ferreira neste início de temporada.

"Eu não me importo de ir para qualquer lugar no interior, seja longe ou perto, nós precisamos estar em campo porque nosso corpo é nossa ferramenta de trabalho, precisamos sempre trabalhar forte para se condicionar fisicamente e tecnicamente, você vai evoluindo ao longo das competições. Quanto mais você joga, mais preparado vai estar", comentou Nicolas.

Com quatro gols marcados, Nicolas está na disputa para defender o título de artilheiro do Goianão, conquistado em 2022. O jogador, no entanto, vê uma forte concorrência com nomes como João Celeri (Grêmio Anápolis) e Gonzalo (Anápolis), ambos com cinco gols marcados, além de Ariel (Anápolis), João Diogo (Aparecidense) e Luiz Fernando (Atlético-GO).

Nicolas não esconde o desejo de voltar a terminar a competição estadual como goleador máximo da equipe, mas admite que esse objetivo é colocado em segundo plano. "No primeiro momento, a artilharia fica em segundo plano. Você tem um objetivo muito grande que é contribuir sempre com o Goiás, mas ela (artilharia) é sempre muito bem-vinda e vou sempre trabalhar para fazer meus gols e contribuir. Mas, no primeiro momento, é atingir um nível técnico muito bom e fazer um bom jogo no domingo", frisou o atacante esmeraldino.