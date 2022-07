O Goiás empatou sem gols com o Juventude, no início da tarde deste domingo (17), pela 17ª rodada do Brasileirão. A equipe goiana oscilou entre os tempos de jogo. Após bom 1º tempo, teve queda no ritmo no 2º tempo e viu o time gaúcho perder um pênalti, desperdiçar chances e ter um gol anulado na etapa final do duelo disputado no Estádio Alfredo Jaconi.

O resultado impede o Goiás de aumentar a vantagem de pontos para a zona de rebaixamento. O time goiano é o 13º colocado com 21 pontos, três de diferença para o América-MG, que abre o Z4. O Juventude permanece entre os quatro últimos, na 19ª colocação, agora com 13 pontos.

Os próximos compromissos de Goiás e Juventude serão na quarta-feira (20). O time esmeraldino volta à Serrinha para enfrentar o Fluminense, a partir das 19 horas, pela 18ª rodada da Série A - o volante Caio Vinicius vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No mesmo dia, a partir das 20h30, a equipe gaúcha encara o Flamengo no Maracanã.

CONTROLE DO GOIÁS

Com boa execução da estratégia já implementada pelo técnico Jair Ventura, o Goiás fez boa atuação no primeiro tempo. Com bom comportamento defensivo, a equipe esmeraldina criou chances por meio de contra-ataques, mas pecou na eficiência e tomada de decisões nos momentos finais das jogadas.

A dupla de ataque Vinicius e Pedro Raul incomodou e criou chances pelo lado esquerdo do ataque. Com rápida troca de passes, os atacantes criaram jogadas que Dadá Belmonte e Diego aproveitaram para finalizar, mas só uma vez no gol do goleiro César.

IMPOSIÇÃO GAÚCHA

O retorno do intervalo mostrou um jogo completamente diferente do primeiro tempo. O Juventude conseguiu se impor ofensivamente e limitou ações do Goiás. O time da casa passou a ter mais posse de bola, ocupou o campo de ataque e mudou o panorama da partida sendo superior. A imposição ofensiva do Juventude teve um pênalti a seu favor, chances perdidas e um gol anulado.

Ricardo Bueno, aos 12 minutos, bateu para fora uma cobrança de pênalti. Dez minutos depois, Thalisson marcou no Alfredo Jaconi, mas o tento foi anulado por toque de mão do zagueiro na jogada.

TADEU E TRAVE SALVAM

O Juventude não pisou no freio e atacou o Goiás até os acréscimos. Óscar Ruíz e Pitta tiveram as melhores oportunidades em sequência, mas não passaram pelo goleiro Tadeu. Pitta, inclusive, acertou o travessão após finalização, aos 35 minutos, que o goleiro esmeraldino ficou parado e apenas observou a bola explodir em sua meta.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 17ª rodada

Jogo: Juventude 0x0 Goiás

Local: Estádio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Data: 17/7/2022

Horário: 11 horas

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira/SP

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jean Irmer (Elton), Jadson (Bruninho) e Paulo Henrique; Marlon (Pitta), Edinho (Óscar Ruíz) e Ricardo Bueno (Vitor Gabriel). Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Maguinho, Caio Vinícius (Auremir), Matheus Sales (Luan Dias), Dadá Belmonte (Hugo) e Diego; Vinicius (Danilo Barcelos) e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

Cartões amarelos: Paulo Henrique, Vitor Gabriel (Juventude), Diego, Caio Vinicius e Maguinho (Goiás)