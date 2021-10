Esporte Fora, Goiás Vôlei perde para o Blumenau Vôlei na Superliga Time goiano foi derrotado, novamente, por três sets a zero e segue sem vitória no campeonato. As parciais foram de 28 a 26, 25 a 17 e 25 a 20

O Goiás Vôlei foi derrotado neste sábado (30) pelo Apan/Eleva Blumenau, no ginásio Galegão, e segue sem vencer na Superliga masculina. O único representante do estado na competição nacional voltou a ser derrotado por três sets a zero, agora na 2ª rodada do campeonato, com as parciais de 28 a 26, 25 a 17 e 25 a 20. A equipe esmeraldina segue sem vencer um set no campe...