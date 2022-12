O Fortaleza desistiu, oficialmente, da contratação do meia Wellington Rato e deixou o caminho mais aberto para a transferência do jogador do Atlético-GO ao São Paulo.

O clube cearense emitiu nota oficial para se retirar da negociação por entender que o jogador não desejava mais vestir a camisa do Fortaleza. A proposta oficial feita pelo clube tricolor era vista como a mais interessante pela diretoria do Atlético-GO.

O desejo de Wellington Rato é assinar contrato de três anos com o São Paulo. O clube paulista fez proposta de algo próximo a R$ 4 milhões para contar com o jogador, mas com pagamento de forma parcelada. O Atlético-GO, por sua vez, gostaria de receber o valor à vista porque precisa incrementar o caixa para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A apresentação do elenco para o início da pré-temporada do Atlético-GO está marcada para esta terça-feira (13), à tarde, no CT do Urias Magalhães. No entanto, a presença do meia no clube ainda não está garantida. A reportagem do POPULAR tentou contato com a diretoria do Dragão, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria.