Esporte Fortaleza insiste, mas Athletico segura empate sem gols no Castelão Com o resultado, o Tricolor segue na lanterna, com sete pontos. Já o Furacão, que chegou ao quinto jogo sem derrota na Série A, deixa o G4 e caiu para a 5ª colocação, com 17 pontos

O Fortaleza tentou pelos lados, pelo alto, de fora de área, mas parou na defesa no Athletico-PR na noite deste domingo (12), na 11ª rodada do Brasileirão. Por isso, o duelo no Castelão terminou empatado sem gols. O cenário foi quase o mesmo durante os 90 minutos: os mandantes ocuparam o campo de ataque, rondando a área, mas sem encontrar brechas para furar a defe...