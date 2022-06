O Fortaleza bateu o Flamengo por 2 a 1 na nona rodada do Brasileirão, na tarde deste domingo (5). Os visitantes foram muito superiores no primeiro tempo saíram na frente no Maracanã, o Rubro-Negro buscou o empate ainda antes do intervalo, mas o Leão do Pici conquistou o triunfo já nos acréscimos da etapa final. No intervalo, houve uma briga na arquibancada.

Willian Arão errou na saída de bola e o Fortaleza abriu o placar com Robson, aos 27 minutos da etapa inicial. Antes do intervalo, aos 49', Everton Ribeiro salvou a atuação ruim da equipe no primeiro tempo e deixou tudo igual após tabela com Ayrton Lucas. Em casa, o Fla melhorou na segunda etapa e teve a chance de virar logo no começo, mas Pedro na trave a cobrança de pênalti.

Com a derrota, o time carioca fica na 10ª colocação, com 12 pontos. Já o cearense vence a primeira no torneio, porém ainda amarga a lanterna da competição, com apenas cinco pontos.

Durante o intervalo, uma briga entre torcedores tomou conta no Setor Norte do Maracanã, e um grande clarão se abriu na arquibancada. Policiais Militares chegaram para apartar a confusão.

JOGO

O Flamengo iniciou o jogo com uma formação tendo três volantes no meio, com Arão, João Gomes e Andreas Pereira. O time buscou construir algumas jogadas, mas demonstrava lentidão na saída de bola. Ao mesmo tempo, o setor defensivo sofria no lado direito, setor onde o Fortaleza criou as melhores chances.

O Fortaleza foi a campo com um 3-5-2, e soube explorar bem as alas. O time visitante apostou nas construções em velocidade e mais verticais, com alguns lançamentos mais longos. E, assim, achou espaços nas costas da defesa rubro-negra, criando oportunidades claras de gol.

O Flamengo vinha cometendo sucessivos erros na defesa, e o Fortaleza desperdiçando oportunidades. Até que Arão errou na saída e mandou nos pés de Jussa, que dominou e acionou Robson. Com um toque por cima de Hugo, o atacante balançou a rede.

Logo após o lance, o volante do Fla pediu desculpas aos companheiros, e ouviu vaias da torcida.

Após o Fortaleza abrir o placar, o Flamengo tentou fazer pressão em busca do empate, mas ainda cometia muitos erros. Mais do que isso, via a adversário realizar boas jogadas e criar oportunidades -em certo momento, o Leão colocou o Rubro-Negro "na roda", mas a finalização saiu à esquerda do gol.

A torcida do Fla começou a protestar contra o time. Nos acréscimos do primeiro tempo, e com o placar desfavorável, o volume das críticas aumentou, mas Everton Ribeiro recebeu de Ayrton e bateu no cantinho para deixar tudo igual.

Após um passe errado de Filipe Luís no ataque, já nos acréscimos do segundo tempo, Romero passou por Matheuzinho e Hugo fez uma grande defesa. No rebote, Hércules pegou de primeira para decretar o triunfo do Fortaleza.

Os dois clubes voltam a jogar pela 10ª rodada. Na quarta (8), às 20h30, o Rubro-Negro visita o Bragantino no Nabi Abi Chedid. Na quinta (9), às 20h, o Tricolor recebe o Goiás no Castelão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 2 FORTALEZA

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro - 9ª rodada

Data: 5 de junho de 2022, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Pablo, David Luiz, Bruno Henrique (FLA); Ronald, Juninho Capixaba, Landazuri, Robson (FOR)

Gols: Robson , aos 27 minutos do primeiro tempo (FOR), Everton Ribeiro, aos 49 minutos do primeiro temo (FLA), e Hércules, aos 46 minutos do segundo tempo (FOR)

FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo (David Luiz) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Willian Arão (Thiago Maia), João Gomes (Vitinho) e Andreas Pereira; Everton Ribeiro (Lázaro), Bruno Henrique e Pedro (Silvio Romero). Técnico: Paulo Sousa.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Landazuri, Benevenuto e Titi; Jussa, Ronald (Hércules), Zé Welison e Juninho Capixaba; Yago Pikachu, Romarinho (Moisés) e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.