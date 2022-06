Esporte Fortaleza x Goiás: esmeraldino tem prova de superação Mais uma vez repleto de desfalques, equipe esmeraldina busca vitória contra o lanterna da competição para figurar entre os dez primeiros

O Goiás terá de fazer mais um jogo de superação para seguir o bom momento na temporada e vencer pela terceira vez seguida como visitante. Com desfalques, o time esmeraldino encara o Fortaleza, no encerramento da 10ª rodada da Série A. O duelo será disputado nesta quinta-feira (9), a partir das 20 horas, na Arena Castelão. Confira as prováveis escalações, escala de ar...