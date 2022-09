Competitivo na Copa Sul-Americana, em que pode ser finalista, e demonstrando sinais de fraqueza no Brasileiro. Esta é a contradição vivida pelo Atlético-GO perto do final desta temporada. O rubro-negro voltou a decepcionar no returno desta Série A, mostrou novamente fragilidade e foi derrotado por 2 a 0 na noite quente deste domingo (4) pelo xará, o Atlético-MG, no Estádio Antonio Accioly. O Galo mostrou superioridade, principalmente no segundo tempo. Valores individuais, como Keno e Hulk, fizeram a diferença na boa vitória conquistada como visitante.

O Dragão vai se afundando na Série A nacional, com 22 pontos e na penúltima colocação, dificilmente evitará o rebaixamento à Série B 2023. Está a quatro pontos do primeiro clube fora do Z4, o Cuiabá, que tem 26 pontos.

O Atlético-GO tenta se ajustar para a decisão desta quinta-feira (8), em São Paulo, contra o São Paulo, na definição da vaga à final da Sul-Americana. O time goiano venceu a partida de ida por 3 a 1.

No domingo (11), enfrenta outro concorrente ao descenso, o Coritiba, fora de casa. Precisará da vitória para melhorar a posição na tabela.

O técnico Eduardo Baptista manteve o sistema tático usado na vitória sobre o São Paulo, por 3 a 1, na semifinal da Sul-Americana, com dois volantes e dois meias. A diferença é que trocou as peças, começando por um dos volantes - Willian Maranhão entrou no lugar de Edson Fernando.

Além dele, Shaylon foi escolhido na vaga de Jorginho, desgastado fisicamente, e no ataque Luiz Fernando também voltou à equipe para que Wellington Rato fosse poupado em uma parte do jogo.

A intenção do treinador era ter consistência sem perder a essência. O rendimento mostrado sobre o São Paulo respaldava a ideia do técnico do Dragão. Mas a repetição não funcionou, o Atlético-MG foi superior e conquistou a vitória fora de casa.

Eduardo Baptista pretendia ajustar o time nesse novo posicionamento tático. No Galo, o técnico Cuca não conseguiu fazer a equipe repetir o futebol ousado, competitivo e vencedor do ano passado.

O Galo conquistou dois títulos - a Supercocpa do Brasil e o Campeonato Mineiro em 2022 - e busca alcançar pontuação suficiente para obter outra vaga na Copa Libertadores 2023. O resultado positivo em Goiânia melhora as chances do clube mineiro na classificação.

Leia também:

+ Corinthians e Inter empatam

+ Flamengo empata com o Ceará no Maracanã

Os dois xarás foram pouco criativos no primeiro tempo. Quando chegavam ao ataque, faltava algo mais na definição da jogada, seja no passe, no cruzamento ou na finalização. Poucas chances, muita marcação e pouca inspiração marcaram o primeiro tempo. Parecia que o empate sem gols seria a marca da etapa inicial.

O Galo mineiro se deu melhor quando um dos atacantes resolveu usar a individualidade para fazer a diferença antes do final do primeiro tempo. Keno deixou a bola escapar do pé, mas conseguiu evitar a saída. Na sequência do lance, partiu em direção à área, passou pela marcação e chutou colocado no canto de Renan - Atlético-MG 1 a 0, aos 49 minutos.

O gol premiou a ousadia de Keno, que em 2020 marcou três vezes sobre o Dragão, na vitória de 4 a 3 em Goiânia.

Eduardo Baptista tentou mudar de novo o time no intervalo. Nada deu certo e Galo foi criando chances. Até que na falha defensiva do Atlético-GO, Sasha pegou o

rebote de Renan e tocou para Hulk para ampliar. Atlético-MG 2 a 0, aos 12 minutos.

O técnico do Dragão decidiu fazer outras alterações, levando para o jogo Wellington Rato e Jorginho, além de trocar Marlon Freitas, que completou 150 jogos neste domingo (4), pelo atacante Airton. A equipe rubro-negra praticamente não ameaçou a meta de Everson. O Galo foi superior e venceu com autoridade a equipe goiana.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Renan; Dudu (Jorginho), Wanderson, Klaus, Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas, Willian Maranhão, Marlon Freitas (Airton), Shaylon (Wellington Rato); Luiz Fernando (Léo Pereira) e Diego Churín. Técnico: Eduardo Baptista

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson (Calebe), Guilherme Arana; Réver, Jair, Zaracho (Rubens); Eduardo Sasha (Vargas), Hulk (Nacho Fernández) e Keno (Ademir). Técnico: Cuca

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP (Fifa)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP (Fifa)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos/SP (Fifa)

Gols: Keno aos 49 minutos do 1º tempo; Hulk aos 12 minutos do 2º tempo

Público: 7.083 pessoas

Renda: R$ 133.115,00