A França não deixou a zebra aprontar novamente e venceu Marrocos para avançar à final da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (14), no estádio Al Bayt, os “Le Bleus” tiveram um pouco de dificuldade, mas venceram a seleção marroquina por 2 a 0 e vão encarar a Argentina na decisão no Catar. The Hernández e Kolo Muani marcaram os gols da classificação francesa à final.

A final da Copa do Mundo será disputada no domingo (18). A partir das 12 horas (de Brasília), Argentina e França vão duelar no estádio Lusail para definição do próximo campeão mundial. As duas seleções buscam o tri no Catar.

Essa decisão é inédita em Copas. Será o quarto encontro entre as seleções em jogos válidos pelo Mundial, o segundo em uma fase eliminatória. Na história, essa será a 11ª final de Copa que terá um confronto entre europeus contra sul-americanos.

Marrocos não se despede da Copa. A seleção se tornou, no Catar, a primeira equipe de origem africana e arábe que disputou uma semifinal de Copa do Mundo. Agora, os marroquinos vão encarar a Croácia na disputa do terceiro lugar do Mundial. O duelo será disputado no sábado (17), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, em Doha.

GOL RELÂMPAGO

O jogo começou estudado no estádio Al Bayt, mas quando Marrocos vacilou, a França foi letal no início da partida. A surpresa da Copa teve maior domínio da posse de bola, mas não avançou para o campo de ataque. Em um erro na saída de bola, a França teve campo para avançar.

Griezmann recebeu passe pela direita e acionou Mbappé, que tentou finalizar duas vezes. Na segunda tentativa, a bola desviou na marcação e sobrou para Theo Hernández, livre, marcar e furar a melhor defesa da Copa: 1 a 0, França, aos 4 minutos.

QUASE, GIROUD!

A França não diminuiu o ritmo após abrir o placar. Quando tinha a bola, trocava passes na tentativa de encontrar espaços no meio da zaga marroquina. Sem a bola, se armava para contra-ataques. Um deles, aos 16 minutos, quase aumentou a vantagem francesa.

Depois de lançamento para Giroud, o atacante aproveitou bobeada do zagueiro Saïss, que errou na tentativa de afastar a bola, e a pelota sobrou livre para o maior artilheiro da história da França. O camisa 9 dominou, avançou e saiu cara a cara com o goleiro Bono, Giroud chutou forte no canto direito e a bola caprichosamente explodiu na trave direita de Marrocos.

PRESSÃO FINAL

O jogo ganhou emoção no final do primeiro tempo. Marrocos partiu para o ataque e só não empatou o duelo na primeira etapa por causa do goleiro Lloris e da trave francesa.

Em sequências de escanteios e uma cobrança de falta, Marrocos forçou duas defesas boas defesas do goleiro da França. A primeira, inclusive, impediu um golaço no estádio Al Bayt. Depois de canto cobrado por Ziyech, a bola sobrou para o zagueiro El Yamig. O defensor acertou lindo chute de bicicleta, mas antes da pelota entrar o camisa 1 francês tocou na bola, que bateu na trave na sequência.

Aos 44 minutos, Ziyech fez o goleiro francês trabalhar novamente. Depois de falta levantada, Lloris deu um soco na bola antes do cabeceio marroquino.

BUSCA PELO GOL

Marrocos voltou determinada a marcar após o intervalo. A seleção marroquina teve mais posse de bola no começo do segundo tempo, jogou no campo de ataque e levou perigo contra a defesa da França. Os arremates, porém, não foram na direção do gol.

A França passou a catimbar o jogo. A cada falta sofrida, jogadores franceses enrolavam para colocar a bola em jogo novamente. Por meio de contra-ataques, tentavam diminuir o ritmo de Marrocos, mas também tiveram dificuldades para criar chances claras de gol.

GOL DO ALÍVIO

Pressionada, a França não fez boa atuação no segundo tempo, mas contou com talento individual e uma pitada de sorte para marcar novamente no estádio Al Bayt.

Após alguns minutos com mais posse de bola no campo de ataque, Mbappé conseguiu dividir a bola com zagueiros da seleção de Marrocos e arrancou um cruzamento rasteiro, após chute errado, na ponta direita. Livre, poucos minutos após entrar, Kolo Muani finalizou contra Bono e marcou o segundo gol da classificação francesa à final.

Após o gol, Marrocos não baixou o ritmo. A equipe africana seguiu a busca por seu gol, tentou, finalizou algumas vezes, mas não conseguiu diminuir a vantagem francesa e disputará o 3º lugar contra a Croácia no próximo sábado.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo - Semifinal

Jogo: França 2x0 Marrocos

Local: estádio Al Bayt (Al Khor, Catar)

Data: 14/12/2022

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: César Arturo Palazuelos (México)

Assistentes: Alberto Morín Méndez (México) e Miguel Ángel Paredes (México)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane, Konaté e Theo Hernández; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Dembélé (Kolo Muani), Giroud (Thuram) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

MARROCOS: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saïss (Amallah/Ez Abde) e Mazraoui (Attiat-Allah); Amrabat, Ounahi e Ziyech; Boufal (Aboukhlal) e En-Nesyri (Hamdallah). Técnico: Walid Regragui.

Gols: Theo Hernández, aos 4 minutos do 1º tempo (França) e Kolo Muani, aos 32 minutos do 2º tempo (França)

Cartão amarelo: Boufal (Marrocos)

Público: 68.294.