Atual campeã, a França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (22) sob olhares do planeta e com a expectativa de como vai se comportar após sofrer com desfalques pré-Copa. Contra a Austrália, a partir das 16 horas (de Brasília) no Estádio Al Janoub, os “Le Bleus” tentam vencer para ratificar o favoritismo que a equipe carregava antes de a bola rolar e antes de sofrer com cortes de peso entre os convocados para o Mundial.

Para comentaristas consultados pelo POPULAR, a França perdeu parte do favoritismo que tinha com cortes sofridos antes da bola rolar na Copa do Mundo, mas ainda possui talentos individuais que podem fazer a equipe chegar longe na busca pelo tricampeonato mundial.

A lista de cortes tem o melhor jogador do mundo, Karim Benzema, o atacante Nkunku, o zagueiro Kimpembe e o polêmico volante Pogba. Antes, Kanté, Maignan e Kamara já tinham sofrido lesões e foram as principais ausências na lista de convocados.

“Você soma os desfalques e são muitas ausências, dá um baque, dá medo. Diminui o favoritismo, mas ainda é possível classificar a França como uma das principais favoritas ao lado do Brasil e Argentina”, opinou Mário MArra, jornalista da ESPN e Fox Sports.

Das ausências, Pogba, Kanté e Kimpembe são os únicos que estiveram no elenco campeão da Copa do Mundo de 2018. Da lista inicial de convocados, a dupla Benzema e Kimpembe despontava como possível titular. Um alerta é a quantidade de “bons atletas” que seguem à disposição do técnico Didier Deschamps e podem manter a equipe como favorita, mesmo com cortes de peso.

“(Desfalques) Farão falta, mas não mudam o status da França, que, com Giroud, Griezmann e Mbappé, pode fazer os gols que Benzema não fará. Com Tchouamení e Rabiot ou Camavinga, pode sustentar o bom sistema defensivo que tem”, pontuou Gabriel Dudziak, comentarista da Rádio CBN.

Uma característica que marcou os títulos da França na Copa do Mundo de 2018 e na Liga das Nações 2020/2021, foi ter um “acumulado de grandes individualidades”, lembrou Gabriel Dudziak. Esse fato se sobressaiu sobre ter um bom time coletivo.

Como o atual elenco segue com bons talentos individuais, a dúvida de como será o comportamento da França existe e só será respondida em campo pela equipe francesa, a partir desta terça-feira.

Momento

“Quando vamos ver os desfalques, é preciso analisar suas importâncias. O Pogba é um jogador polêmico, de relacionamento difícil e que não estava jogando bem. O Benzema, por outro lado, tinha tudo para crescer durante a Copa por não estar bem fisicamente. Talvez a saída dele (Benzema) não seja uma tragédia, mas o favoritismo cai por causa do pacote: desfalques, relacionamento difícil (entre alguns jogadores) e o fato de não estar jogando bem”, salientou Sérgio Xavier, comentarista do Sportv.

A França terá Austrália, Dinamarca e Tunísia como adversárias no Grupo D da Copa do Mundo. Os atuais campeões devem entrar em campo com um time talentoso e com remanescentes do título mundial de 2018: Lloris; Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Dembélé; Griezmann, Giroud e Mbappé.

