A pressão das arquibancadas não intimidou os franceses. Apesar do apoio da maioria absoluta de torcedores do Marrocos no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, a França está na final da Copa do Mundo depois de vencer os marroquinos por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), e terá pela frente a Argentina - a decisão ocorre no domingo (18), ao meio-dia (de Brasília).

Se na semifinal o desafio dos europeus era superar também o entusiasmo dos africanos, agora, além de ter outra torcida barulhenta pela frente, há o fator Messi pela frente. O duelo entre dois dos melhores jogadores do mundo - ambos do Paris Saint-Germain - marca a batalha final do Mundial no Catar e a coroação de um novo tricampeão do mundo. É um Argentina x França tendo como capa Messi contra Mbappe.

“Foi um jogo muito bom nosso, apesar de Marrocos ter ido bem. Agora, temos Messi pela frente e vamos vencer”, disse empolgado o francês, Chebel Faddoul, de 40 anos. “Para o Messi, não vai ser problema. Temos uma grande defesa e vamos ganhar a final”, reiterou o torcedor.

No Al Bayt, 68.294 torcedores fizeram muito barulho para tentar empurrar os marroquinos. No domingo (18), no Estádio Lusail, serão quase 89 mil pessoas - a maior parte absoluta torcendo pelos argentinos. Apesar da vitória nesta quarta-feira (14), nem todos os franceses estavam animados para a decisão.

O jovem Oscar Furedi, de 16 anos, foi realista em sua previsão para a final. “Não estou confiante, mas espero ser campeão. A Argentina tem um grande time e qualquer coisa pode acontecer”, analisou o francês, que vive em Paris e que teme a atuação de Messi.

A qualidade de Messi e Mbappé se reflete também na lista de artilheiros da Copa. Os dois lideram o ranking com cinco gols cada. “O Messi deve marcar na final. Para pará-lo, temos que ser efetivos no ataque e fazer mais gols que eles (argentinos)”, receitou Oscar. “O Messi (35 anos) é melhor que o Mbappé (23), que é muito jovem ainda e será melhor em pouco tempo”, decretou o francês.

A idade, aliás, foi exatamente o motivo para que Chebel discordasse de seu compatriota. “O tempo do Messi já acabou. O grande astro agora é o Kylian (Mbappé)” decretou o entusiasmado francês.

Fez história

Já o marroquino Reda Laalaj, de 31 anos, saiu triste, mas resignado de que sua seleção fez história como a primeira africana a chegar em uma semifinal de mundial. “Fizemos um bom jogo, mas a França tem um excelente time. Agora, vamos buscar o 3º lugar e torcer pela Argentina e por Messi”, revelou.

Marrocos faz a disputa de 3º lugar da Copa no sábado (17), ao meio-dia (de Brasília), no Estádio Khalifa, diante da Croácia.