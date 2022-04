Esporte Fred perde pênalti, Fluminense empata com Santa Fe e se complica na Sul-Americana O resultado mantém o time carioca na terceira colocação do Grupo H, com quatro pontos. Já o clube argentino chega aos cinco e assume a liderança provisória da chave

O Fluminense ficou apenas no empate sem gols com o Unión Santa Fe pela terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. O placar de 0 a 0 no Maracanã, que ainda teve Fred perdendo um pênalti nos acréscimos na noite desta terça-feira (26), complica a situação do time no torneio. O resultado mantém o Fluminense na terceira colocação, com quatro pontos ganhos. Já o c...