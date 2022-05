A equipe sub-20 feminina do Goiás vai estrear no Campeonato Brasileiro da categoria nesta quarta-feira (4), às 16 horas, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo. O primeiro desafio das esmeraldinas é contra o Cresspom, do Distrito Federal.

O Goiás está no Grupo E da competição nacional ao lado ainda dos cariocas Flamengo e Fluminense. A competição é formada por seis grupos de quatro clubes cada e avançam os líderes de cada grupo, além dos dois melhores segundos colocados entre os seis grupos. Nesta 1ª fase os jogos são em dois turnos.

A equipe feminina sub-20 do Goiás foi formada graças à parceria firmada entre o clube esmeraldino e o Aliança Futebol Clube. As jogadoras foram selecionadas pela comissão técnica vinda do Aliança e treinam na estrutura esmeraldina.

“A expectativas são as melhores, por mais que nosso tempo foi curto de preparação, mas são meninas bastante capacitadas, que ainda estão em processo de formação, este campeonato é de grande importância para este grupo. Representar o Goiás Esporte Clube é de uma grande alegria para todos nós, desde a comissão técnica a todas as atletas", comentou a treinadora Christiane Guimarães.

A parceria entre o tradicional clube do futebol feminino goiano e o Goiás foi retomada após um hiato. Com a queda esmeraldina para a Série B de 2021, a diretoria do Goiás preferiu concentrar todos os investimentos no futebol profissional masculino. Com o retorno à Série A e a obrigatoriedade de investimento no futebol feminino para cumprir com as normas do caderno de Licenciamento de Clubes da CBF, a parceria com o Aliança foi retomada.

Além do Campeonato Brasileiro sub-20, o Goiás deve participar também do Campeonato Goiano de futebol feminino adulto, ainda sem previsão de datas para começar. Segundo Patrícia Menezes, coordenadora do projeto de futebol feminino no Goiás, serão montadas duas equipes para a competição estadual: uma representando o Goiás e outra representando o Aliança.

Em âmbito nacional, o Aliança possui vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro e vai disputá-lo a partir do dia 21 de maio.