O futebol goiano voltou a receber grandes públicos nos estádios em 2022 e registrou crescimento nas médias de clubes como Atlético-GO e Vila Nova em comparação ao ano de 2019, antes da pandemia.

A temporada começou com alguma restrição após dois anos com estádios vazios ou com capacidade reduzida por causa da pandemia da Covid-19, mas, em 2022, o futebol goiano viveu quase que com plenitude o retorno ao público nos estádios sem limitações.

Nos dois primeiros meses, após uma nova onda de Covid-19, o público nos estádios ficou limitado a 60% da capacidade. O retorno da permissão de lotação total só ocorreu em meados de março. Esse período de limitação não foi suficiente para impactar com força a presença de público no futebol goiano em comparação com 2019.

Goiás

O Goiás, por exemplo, adotou de uma vez por todas a Serrinha como lugar para mandar todos os seus jogos. O clube esmeraldino concluiu as reformas de ampliação do estádio e, por isso, conseguiu registrar o recorde de público da sua casa.

Em clássico pela Série A do Brasileiro contra o Atlético-GO, a Serrinha recebeu 13.781 pessoas (12.370 pagantes). Curiosamente, outros dois públicos contra o Dragão seguem a lista de maiores do estádio com 13.607 torcedores (12.097 pagantes) pela Copa do Brasil e 13.211 torcedores (12.294) na decisão do Campeonato Goiano.

Para a próxima temporada, o desejo do Goiás é melhorar a média de público registrada em 2022. O clube esmeraldino levou 7.900 torcedores por partida, em média, e quer uma marca que se aproxime da ocupação máxima do estádio em 2023. Mesmo com a decisão de mandar jogos somente na Serrinha, o clube terminou a temporada com a melhor média de público entre os principais times da capital.

Diretor de marketing do Goiás, Tiago Pinheiro lembrou que a sinergia entre clube e torcida é base para o sucesso e acredita que, na última temporada, isso foi percebido com clareza. O dirigente pontuou os planos do clube esmeraldino para atrair e fidelizar ainda mais os torcedores.

“Para 2023, teremos uma condição exclusiva para os sócios-torcedores ativos na renovação dos seus planos. Estamos trabalhando para melhorar ainda mais a nossa operação de jogo e do estádio para que a experiência seja cada vez melhor em todos os setores. Sem contar as novas iniciativas de entretenimento para o público no início e intervalo dos jogos”, falou Tiago Pinheiro.

Tiago Pinheiro julga importante cultivar novo hábito no clube. “Tudo isso está aliado à cultura que está se solidificando de frequentar o estádio Hailé Pinheiro, o que será importante para que em 2023 a gente tenha uma média de público ainda maior”, frisou.

A torcida esmeraldina reclamou, em alguns momentos, que a Serrinha não comporta o número de torcedores interessados em acompanhar os jogos de maior apelo. No entanto, não há previsão para ampliação da capacidade de público do estádio, que hoje está em 14.525 torcedores. O clube não utilizou o Serra Dourada em 2022, mas pode precisar do estádio caso atinja estágios mais avançados na Copa Sul-Americana, que volta a disputar em 2023.

Serra Dourada

Após dois anos sem jogos, o Estádio Serra Dourada voltou a ser utilizado pelos clubes goianos. Atlético-GO e Vila Nova mandaram partidas no local e registraram os maiores públicos da temporada goiana. Na semifinal da Copa Sul-Americana, diante do São Paulo, a torcida atleticana quebrou o recorde de público no futebol goiano em 2022 com 29.512 pagantes no Serra Dourada. Antes, o Vila Nova levou 29.138 pagantes ao mesmo estádio na derrota para o Fluminense, por 2 a 0, pela Copa do Brasil.

O Serra Dourada recebeu nove jogos (seis com mando do Vila Nova e três com mando do Atlético-GO) e viu comparecimento de 144.071 torcedores pagantes, o que deu uma média superior a 16 mil torcedores por partida. O estádio deve seguir sendo utilizado em 2023. A diretoria do Vila Nova não esconde que tem como estratégia mandar no local jogos de grande apelo popular.

Vila Nova

O Vila Nova tem como plano o crescimento da média de público em 2023 para alavancar suas receitas e fazer do OBA um diferencial.

Em comparação com 2019, o Tigre teve um aumento importante na média de público. Naquele ano, o Vila Nova levou, em média, 3.690 torcedores ao estádio. Em 2022, essa média pulou para 5.560 torcedores pagantes – a diretoria considera esse número ainda aquém do esperado.

Para a próxima temporada, o desejo é fazer com que uma melhor campanha nas competições se transforme em mais torcida nos estádios. Em 2019, o Vila Nova foi rebaixado para a Série C do Brasileiro. Na temporada de 2022, ficou na zona de rebaixamento por um período grande da disputa nacional, mas fez a 5ª melhor campanha do 2º turno e evitou a queda.

“Sabemos que, quando o Vila tiver uma consistência dentro de campo e se a gente conseguir fazer com que o torcedor entenda o benefício para o clube dele (torcedor) de estar ali apoiando durante os 90 minutos em todos os jogos, e essa é a campanha que vamos fazer para 2023, essa média vai aumentar. Não vamos precisar fazer o que fizemos em 2022, quando tivemos de subsidiar ingressos com patrocinadores, fazer campanha de entrada gratuita para mulheres. Isso tudo depende muito de como o time vai estar em campo”, frisou Murilo Reis, diretor de marketing do Vila Nova.

Atlético-GO

O Atlético-GO também observou um crescimento importante em sua média de público em relação à temporada de 2019. Naquela ocasião, mesmo com campanha que rendeu o acesso à Série A do Brasileiro, a média de público pagante rubro-negra foi de apenas 3.321 torcedores. Em 2022, a média mais que dobrou em relação ao último ano pré-pandemia. Mesmo com a queda para a Série B, o Dragão espera ao menos manter esse patamar atingido em 2022.

Para 2023, a diretoria do Atlético-GO quer aprimorar o “Passaporte do Dragão” para melhorar a experiência do torcedor atleticano no estádio. Ao mesmo tempo, o clube garantiria uma quantia fixa de ingressos comercializados por partida, o que ajudaria na previsão de receitas.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, gostou dos resultados que as arquibancadas do Estádio Antônio Accioly apresentaram. O dirigente entende que a torcida foi uma peça importante ao longo do ano e vê que ela vive uma fase de crescimento.

“Nós esperamos que a torcida continue sendo uma peça importante, jogando junto com o time. Nós precisaremos muito para realizar um trabalho equilibrado e buscar objetivos maiores. Entre eles, está o principal que é voltar para a Série A”, destacou Adson Batista. “O estádio é aconchegante, organizado, limpo e respeita o torcedor. A torcida tem todos os motivos para ir, o Atlético-GO sempre pratica os ingressos mais baratos”, salientou o dirigente atleticano, que passou por episódio em que disparou contra parcela de torcedores que o criticaram no Accioly.

Segundo o dirigente, o crescimento da média de público do Atlético-GO ao longo dos últimos anos é fruto de um trabalho a longo prazo. “O clube está sempre buscando fazer boas campanhas, buscando excelência em todos os sentidos. Espero que esse crescimento continue, pois tem espaço e o Atlético-GO é uma alternativa importante”, concluiu Adson Batista.

Goianão 2023

O Campeonato Goiano de 2023 tem o desafio de atrair mais público, embora tenha observado um crescimento no número de torcedores nos estádios em 2022 se comparado à média registrada em 2019. No último ano, o Goianão levou, em média, 2.391 pagantes aos estádios. Em 2019, a média havia sido de apenas 1.966 torcedores por partida. O problema é que essas duas marcas são as piores das últimas dez edições que contaram com presença de público em todos os jogos (exceto 2020 e 2021).

Novo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas disse que a entidade trabalha para organizar atrações que possam tornar o campeonato mais atrativo. “Estamos estudando, junto aos patrocinadores, algumas ações voltadas aos torcedores, como sorteio de brindes, shows com artistas locais e protocolos com fogos e luzes”, explicou o dirigente.