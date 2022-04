Esporte Futebol goiano: como lidar com falhas de goleiros Especialistas ajudam a compreender como ocorrem os erros e as consequências dele. No futebol goiano, situações recentes envolveram Luan Polli e Georgemy

Conversas, ajustes nos treinos e muito equilíbrio mental são os caminhos apontados por treinadores de goleiros e ex-jogadores para clubes lidarem com falhas de atletas da posição. Dois camisas 1 do futebol goiano passaram por erros, em partidas recentes, que custaram pontos para seus times. No caso de Luan Polli, do Atlético-GO, a falha contra o Cuiabá causou o afasta...