Na sexta-feira (6), o zagueiro Michel comemorou aniversário – completou 22 anos. Nos últimos dias, ficou sabendo que será pai pela primeira vez – a previsão é dia 23 de março para o nascimento de Miguel, filho que o jogador e a namorada, Ana Clara, esperam com ansiedade. O zagueiro atleticano também pretende coroar no clube os bons momentos na vida pessoal. A expectativa de Michel é de que possa se firmar no time na temporada 2023. O jovem tem chances de ser titular na 1ª rodada, na próxima quinta-feira (12), diante do Grêmio Anápolis.

“Espero ter esta oportunidade, ganhar a confiança (do treinador) e passar confiança”, disse o jogador, ainda tímido no trato com a imprensa.

Ano passado, Michel atuou em alguns jogos do Atlético-GO, inclusive por alguns minutos na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional, do Uruguai, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas ficou marcado pela falha num clássico diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), onde errou uma saída de bola.

Foi uma temporada em que Michel festejou o segundo título do Goianão dele no clube – também estava no elenco de 2020. O jogador também sofreu com uma lesão no joelho esquerdo. Ficou cerca de três meses fora, se recuperando, até voltar aos treinos.

Por isso, o desejo de jogar com desenvoltura, caso o titular Ramon Menezes não possa atuar na estreia.

“Acredito que, para ganhar a vaga, é preciso atuar bem nos jogos. Acredito que preciso de uma sequência de jogos. Só assim vou me firmar”, explicou o zagueiro do Dragão, que está no clube há quatro anos e que tem passagem pela base atleticana.

Ano passado, Michel disputou a Copa São Paulo pela última vez. Ele, Luan Sales e Moraes (laterais), Thiago Medeiros (volante), Luiz Fernando, Calebe e Negueba (atacantes) são jogadores da base do Atléico-GO que participam da pré-temporada no elenco principal.