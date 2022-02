Esporte G. Anápolis x Anápolis: Raposa busca 1ª vitória no Goianão Duelo local será disputado no Jonas Duarte, nesta quarta-feira (16), a partir das 20h30, pela 7ª rodada do Estadual

Agora com mando invertido, mas no mesmo estádio, Grêmio Anápolis e Anápolis voltam a se enfrentar no Goianão 2022 após empate por 1 a 1 no 1º turno. Os times fazem confronto local, nesta quarta-feira (16), no Jonas Duarte, a partir das 20h30, pela 7ª rodada do Estadual. O Grêmio Anápolis é o único time invicto, mas também é o único que ainda não venceu na competição...