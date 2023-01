GRÊMIO ANÁPOLIS X APARECIDENSE

Válido pela: 3ª rodada do Goiano

Data: 18/1/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Estádio: Jonas Duarte (Anápolis)

Onde assistir: FGF TV (YouTube)

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Edson Antônio e André Severo

Ingressos: R$ 20 (Arquibancada) e R$ 40 (Cadeiras)

O duelo no Jonas Duarte marca a estreia do técnico Glauber Ramos pelo Grêmio Anápolis. A Raposa, lanterna da competição, foi a primeira equipe que trocou de comando no Goianão 2023. Após duas derrotas, o clube demitiu Edson Silva e acertou com o ex-treinador do Goiás na tentativa de deixar o início ruim para trás e conquistar os primeiros pontos no Estadual.

O Camaleão, por outro lado, quer embalar. Com gol de Alex Henrique, a equipe de Aparecida de Goiânia venceu pela primeira vez na rodada passada e tem objetivo de emendar sequência de vitórias para seguir subindo na classificação da competição.

GOIANÉSIA X MORRINHOS

Válido pela: 3ª rodada do Goiano

Data: 18/1/2023 (quarta-feira)

Horário: 20 horas

Estádio: Valdeir José de Oliveira (Goianésia)

Onde assistir: FGF TV (YouTube)

Árbitro: Artur Morais

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Jonny </CJ>Kamenach

Ingressos: 40 reais

Duelo de pressionados? A 3ª rodada tem! Morrinhos e Goianésia são dois dos quatro times que ainda não venceram no Goianão e não querem saber de outro tropeço.

Em casa, o Goianésia tenta melhorar a imagem junto à sua torcida. Na estreia, perdeu para o Crac (3 a 1) e, depois, foi superado pela Aparecidense como visitante (1 a 0). O Azulão do Vale iniciou a rodada na zona de rebaixamento e faz confronto direto para deixar as últimas colocações.

Em Morrinhos, o técnico Augusto César vive fase de pressão e está na corda bamba. A equipe tricolor soma 1 ponto após duas rodadas e ainda não mostrou bom futebol.