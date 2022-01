Esporte G. Anápolis x Goiás: com reforços, alviverde pega atual campeão Clube esmeraldino tem formato de pagamento de dívida aprovado e poderá usar contratados na estreia no Estadual

Com reforços regularizados após acertar o pagamento de uma dívida com o Goianésia por Michael, o maior campeão do Campeonato Goiano, o Goiás, desafia o atual vencedor do Goianão, o Grêmio Anápolis, na estreia das equipes no Estadual em 2022. A Raposa será mandante contra o time esmeraldino, na partida desta quarta-feira (26), no Jonas Duarte, a partir das 20h30, pela...