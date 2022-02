Esporte G. Anápolis x Morrinhos: Raposa estreia novo treinador Com pior início de Goianão desde 2015, Grêmio Anápolis busca primeira vitória contra a equipe tricolor, no Jonas Duarte

Atual campeão goiano, o Grêmio Anápolis tem um novo treinador e sua estreia será nesta quinta-feira (10), contra o Morrinhos, no estádio Jonas Duarte. O jogo, que encerra a 5ª rodada e o 1º turno do Goianão 2022, será disputado a partir das 20h30. A Raposa ainda não venceu no campeonato e tenta encerrar um dos seus piores inícios de Estadual. Wender Said, de 46 anos, é ...