Gabigol faz 2, Flamengo vence Católica e segue 100% na Libertadores

O Flamengo contou com noite inspirada de Gabigol, que marcou dois gols para bater a Universidad Católica-CHI, por 3 a 2, nesta quinta-feira (28), no Chile. Lázaro completou o placar e os chilenos descontaram com gols contra de Isla e Pablo. O resultado manteve o rubro-negro na liderança do Grupo H com 100% de aproveitamento na Libertadores. Os chilenos estão na ter...