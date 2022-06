Esporte Gabigol marca, Marinho desencanta e Fla bate América-MG no Brasileirão Time carioca conquistou um resultado positivo após duas derrotas consecutivas, ambas para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil e Pelo Brasileirão

Dorival Júnior fez jus ao tabu, quebrou a sina e voltou a vencer no comando do Flamengo. Na noite deste sábado (25), o Rubro-Negro bateu o América-MG, no Maracanã, por 3 a 0, pela 14ª rodada do Brasileirão. O placar, que faz o clube carioca se afastar do Z-4 e dar um salto momentâneo na tabela, foi construído com gols de Gabi, Arrascaeta e Marinho. Personagem do jogo, o...