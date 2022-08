Autor do segundo gol do Atlético-GO na vitória de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), nesta terça-feira (9), o volante Gabriel Baralhas preferiu exaltar o lado coletivo da equipe no jogo em que o Dragão garantiu a vaga inédita à semifinal da Copa Sul-Americana. Para o jogador, o clube pode sonhar no torneio continental, mas precisa ter a clareza de que "é um passo de cada vez".

Baralhas lembra que a equipe também disputa a Copa do Brasil e precisa conquistar pontos para deixar as últimas posições da Série A do Brasileiro - o rubro-negro soma 20 pontos, está na zona de rebaixamento e vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino-SP por 2 a 1, em Goiânia.

Gabriel Baralhas marcou dois gols na Sul-Americana, sobre a LDU (Equador), no empate de 1 a 1 que deu ao Atlético-GO a vaga às oitavas de final), e o diante do Nacional. "Fico feliz por ter ajudado os meus companheiros", disse o volante atleticano. "Não foi o meu jogo individual que foi bom, mas o coletivo. Destaco o nosso lado coletivo", comentou Baralhas.

O volante avalia que a "equipe é muito qualificada". Por isso, pode almejar bons resultados. Desde que chegou ao Dragão, na temporada 2020, cedido pelo Ituano-SP, Gabriel Baralhas tem se destacado pela força física, desarme e capacidade de fazer a transição do campo defensivo ao ofensivo. "Isso é uma genética que tenho. Por isso, consigo ter intensidade no jogo. Consigo ter essa construção ofensiva e fazer os meus golzinhos", frisou o jogador, que atuou na Copa Sul-Americana nos dez jogos disputados pelo Atlético-GO.

Como está muito bem de fôlego, Gabriel Baralhas se coloca sempre à disposição para jogar, não importa qual a competição. "O jogador quer jogar, estar dentro de campo", ressaltou.

"Quando o jogador está um pouco descansado, a parte técnica fica melhor. Alguns jogadores que não vinham jogando, entraram no Uruguai (1 a 0 sobre o Nacional) e deram conta do recado."

Ao mesmo tempo em que há mais opções no elenco disponíveis para a comissão técnica, a disputa interna por vaga entre os titulares aumenta. É a concorrência para estar no time, em ascensão técnica e tática nas últimas partidas.

Titular na Sul-Americana, Gabriel Baralhas poderia ter nas estatísticas três gols, pois o que foi marcado por ele num cabeceio, na vitória de 3 a 2 sobre o Defensa y Justicia, foi considerado pela arbitragem como gol contra do goleiro Ezequiel Ulsain - o goleiro tentou fazer a defesa, mas acabou caindo com a bola dentro da meta.

No torneio, Baralhas também tem atuado em grandes jogos e enfrentado jogadores de renome, como Luís Suárez.

O Dragão já conquistou vitórias sobre a LDU (Equador), Defensa y Justicia (Argentina), Olimpia e o Nacional (Uruguai), equipes com tradição de conquistar títulos no futebol sul-americano. Para o volante, o que pesou na conquista destes resultados foi "a intensidade" e que "a tradição não entra em campo." Menos badalado, o Atlético-GO se fez valer do bom momento que o elenco atravessa e acabou vencendo os adversários tradicionais.

O próximo jogo do Atlético-GO é válido pelo Brasileirão, neste sábado (13), no Rio, diante do Botafogo. A projeção do técnico Jorginho é de garantir pelo menos um ponto fora de casa. "É (Botafogo) uma equipe qualificada, mas temos de fazer o nosso jogo. As vitórias dão confiança, vamos confiantes para buscar outra vitória."