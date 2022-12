O volante Gabriel Baralhas é um dos remanescentes do elenco do Atlético-GO rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 24 anos, projeta um Dragão forte em todas as competições que vai disputar em 2023 e acredita que essa força possa levar o time rubro-negro de volta à elite nacional.

Com 111 jogos disputados com a camisa atleticana, Gabriel Baralhas já é um dos jogadores mais identificados com o clube neste atual elenco, que vive processo de reformulação. O jogador avalia a remontagem do elenco e confia no trabalho que está sendo desenvolvido no clube.

“O Atlético-GO tem essa característica de montar time forte. Todo ano que passa, vem forte em todas as competições e creio que, no ano que vem, não vai ser diferente. É trabalhar para colher coisas boas no final da temporada", comentou Baralhas.

O volante vai disputar pela segunda vez a Série B, embora tenha pouca experiência com a última aparição nesta competição. Em 2019, Gabriel Baralhas fez apenas três jogos pelo Bragantino na Segundona, embora tenha sido convocado para 18 partidas naquele Brasileiro pelo clube paulista.

O volante atleticano ressalta a dureza do desafio que o Dragão vai enfrentar. "A Série B também é difícil e o Atlético-GO vem forte, vamos brigar por coisas grandes. É trabalhar no dia a dia e se fortalecer cada vez mais para ter um ano de sucesso", disse o meio-campista.

Apesar de ter uma função mais defensiva dentro de campo, Gabriel Baralhas não tem sido econômico em gols pelo Dragão. Ao todo, o jogador marcou 11 gols em 111 jogos com a camisa atleticana. Na temporada passada, o meio-campista marcou seis vezes, dois deles muito marcantes.

"O mais bonito foi contra o São Paulo, no Morumbi, quando acertei aquele chute de fora da área. Um dos mais importantes foi contra a LDU, de cabeça, onde entrei no 2º tempo e empatei o jogo. Foi o mais importante de 2022", avaliou Gabriel Baralhas.

Nas últimas semanas, o nome de Gabriel Baralhas foi envolvido em algumas especulações sobre uma possível saída do clube rubro-negro. O jogador, no entanto, enfatizou que possui contrato com o Atlético-GO, até 2024, e que está preocupado apenas em cumpri-lo e com seu trabalho dentro de campo.

Leia também:

+ Torcedores da Argentina passam a noite no obelisco e se preparam para chegada do elenco

+ "Nós voltaremos", avisa Mbappé um dia após derrota com a França