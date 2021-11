Esporte Gabriel Jesus marca em virada do City sobre o PSG na Champions Com o resultado, os ingleses assumiram a liderança do Grupo A, com 12 pontos, enquanto os franceses aparecem em segundo, com 8

O Manchester City (ING) venceu o Paris Saint-Germain (FRA) nesta quarta-feira (24), de virada, por 2 a 1, em partida pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Sterling e o brasileiro Gabriel Jesus comandaram a vitória inglesa. Com o resultado, os ingleses assumiram a liderança do Grupo A, com 12 pontos, enquanto os franceses aparecem em segundo, com 8....