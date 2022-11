A vitória sobre a Sérvia foi a 19ª do Brasil em estreias de Copa do Mundo. Com dois gols de Richarlison, a seleção brasileira venceu por 2 a 0 a equipe europeia, no Estádio Lusail, em seu primeiro jogo na Copa do Catar.

Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Suíça, na segunda-feira (28), às 13 horas (de Brasília).

Veja imagens da vitória brasileira sobre a Sérvia: