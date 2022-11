Pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Catar, o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, gol de Casemiro, nesta segunda-feira (28), no Estádio 974. Com o resultado, a seleção brasileira está classificada para as oitavas de final.

