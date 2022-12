O Brasil está fora da Copa do Catar após ser eliminado pela Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final do Mundial.

Nesta sexta-feira (9), a equipe brasileira deu adeus ao sonho do hexa porque empatou por 1 a 1 com a equipe europeia e perdeu nas penalidades por 4 a 2, no Estádio Cidade da Educação.

Rodrygo e Marquinhos perderam suas cobranças. Os croatas acertaram todas que bateram.

Veja imagens da partida: