Atlético-GO e Goiás abriram o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil com um empate sem gols no Estádio Antonio Accioly, na noite desta quarta-feira (22). A decisão será no dia 13 de julho, na Serrinha, e ninguém vai levar vantagem.

O repórter fotográfico Wesley Costa, do POPULAR, registrou o jogo de ida das oitavas, que é histórico, pois é a primeira partida entre equipes goianas na história da Copa do Brasil.