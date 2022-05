Esporte Galeria de fotos: Serra Dourada volta a receber um jogo após 885 dias Vila Nova e Fluminense, pela 3ª fase da Copa do Brasil, marcou o retorno do principal palco do futebol goiano após quase 2 anos e meio

O Estádio Serra Dourada voltou a receber uma partida de futebol após 885 dias, quase 2 anos e meio. Vila Nova e Fluminense se enfrentaram pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil e marcaram a reabertura do principal palco do futebol goiano, que teve festa do time visitante ao vencer o Tigre por 2 a 0 para avançar às oitavas de final do torneio nacional. Leia também ...