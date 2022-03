Esporte Galeria de fotos: vitória do Atlético-GO sobre o Goiás e polêmicas na ida da final A partida de ida da final do Campeonato Goiano foi registrada pelo repórter fotográfico Fábio Lima, do POPULAR

O primeiro jogo da final do Campeonato Goiano foi nervoso e com polêmicas de arbitragem. Terminou com vitória do Atlético-GO sobre o Goiás por 1 a 0, com gol de Marlon Freitas em cobrança de pênalti. Teve bronca com a arbitragem por parte do clube esmeraldino. O presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, disse que o Goiás vai ser campeão e vai jogar o troféu no lixo.