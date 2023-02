Após deixar escapar dois pontos preciosos em casa diante do Goianésia, o Goiânia faz confronto direto com o Anápolis na noite desta quarta-feira (1º de fevereiro), às 20h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O Galo alvinegro mira uma vitória sobre o Galo da Comarca para afastar cada vez mais o risco de rebaixamento e se aproximar de uma vaga nas quartas de final do Campeonato Goiano.

A equipe liderada pelo técnico Lucas Oliveira chegou a assumir a vice-liderança do Goianão em dado momento da última rodada, quando vencia o Goianésia, mas, com o empate cedido, acabou terminando a rodada na 8ª colocação com oito pontos.

A equipe alvinegra vê a competição estadual ser marcada pelo equilíbrio entre as equipes que estão no miolo da tabela de classificação e, por isso, sabe que não pode deslizar nesta reta final da 1ª fase.

Lucas Oliveira poderá contar com o que tem de melhor para o jogo em Anápolis e disse que a equipe tem “trabalhado muito” e “arrancado os pontos com muito suor”. O treinador alvinegro não espera outra atitude de sua equipe no Jonas Duarte para seguir pontuando e subindo na tabela.

O clube trata as cinco rodadas finais da fase de classificação como “cinco finais de Copa do Mundo” e mira como meta principal uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

O duelo de “Galos” em Anápolis é um confronto direto dentro da faixa de classificação para as quartas de final. Em caso de vitória, o Galo de Goiânia ultrapassa o Galo de Anápolis na tabela. Por outro lado, o time anapolino precisa de apenas um empate para se manter no G8.

Apesar de vir de um empate sem gols diante do Iporá, em casa, o Anápolis é o time que está há mais tempo invicto dentro deste Goianão. A última, e única, derrota do Galo da Comarca na atual edição da competição estadual ocorreu justamente na estreia, quando a equipe foi derrotada pelo Inhumas, fora. Para a partida desta quarta-feira, o técnico Luis Carlos Winck não poderá contar com o atacante Eduardo Ninja, que foi expulso no empate com o Iporá.

IPORÁ X GOIANÉSIA

Válido pela: 7ª rodada do Goiano

Horário: 15h30

Estádio: Ferreirão

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Paulo César Almeida

Ingressos: 20 reais

Time com a segunda melhor sequência invicta no atual momento do Estadual, o Goianésia tenta pontuar mais uma vez como visitante. O Azulão do Vale buscou empate diante do Goiânia na última rodada e chegou a quatro jogos de invencibilidade. Só o Anápolis, com sequência de cinco partidas, possui invencibilidade maior - o Goiás também tem quatro.

Nesta sequência, o Goianésia embalou na competição e iniciou a rodada entre os quatro primeiros. O objetivo da equipe é se manter nas quatro primeiras colocações para ter mando de campo na fase eliminatória.

O Iporá tenta recuperação no Goianão. Na estreia do técnico Edson Silva, o Lobo Guará empatou com o Anápolis, fora de casa. Agora, tenta retomar o caminho das vitórias. Neste Estadual, o time só venceu uma vez (na 1ª rodada) e quer sair da zona de rebaixamento nesta quarta-feira (1/2).

Será o 15º jogo entre os times na história. O retrospecto tem seis vitórias do Goianésia, cinco empates e três triunfos do Iporá.

APARECIDENSE X MORRINHOS

Válido pela: 7ª rodada do Goiano

Horário: 20h30

Estádio: Anníbal Batista de Toledo

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Tiago Gomes e Alexandre Amaral

Ingressos: 20 reais

Aparecidense e Morrinhos perderam na última rodada e se enfrentam, em Aparecida de Goiânia, em duelo direto por posição na faixa de classificação.

O duelo no Anníbal Batista de Toledo será de opostos quando o assunto é mando de campo. A Aparecidense é a única equipe com 100% de aproveitamento jogando como mandante neste Goianão. Em dois jogos, venceu Inhumas e Goianésia. O Morrinhos, por sua vez, não pontuou como visitante e perdeu os três compromissos que fez longe dos seus domínios: contra Crac, Goianésia e Iporá.

Em casa, a Aparecidense tenta voltar a vencer para se consolidar no G8. O meia Rodriguinho é desfalque após expulsão diante do Atlético-GO na última rodada.

Desde 2012, é a primeira vez que os times vão se enfrentar. O confronto entre Aparecidense e Morrinhos registra oito partidas, com cinco vitórias do Camaleão, dois triunfos da equipe tricolor e um empate.